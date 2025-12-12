debellini-(th):-cortina-si-apra-a-valle,-riscatto-bellunese

Dopo Olimpiadi 56 non avvenne, turismo abbia suo posto

Borca di Cadore (BL), 12 dic. (askanews) – “Mi aspetto che Cortina questa volta sappia avere quell’apertura interessante, strategica di capire che tutta la valle fa il suo successo”. Lo ha dichiarato Graziano Debellini, presidente di Th Group, a margine dell’evento di riapertura del “Th Borca di Cadore – Park Hotel des Dolomites”.”Noi siamo una delle realtà che compongono la valle, non siamo nel tabernacolo di Cortina – ha proseguito Debellini -. Tutta la valle, tutti i piccoli paesini delle Dolomiti Bellunese devono meritare quel riscatto che non è avvenuto con le Olimpiadi del 1956″.Occorre quindi “metterci tutti insieme, essere molto più solidali, fare in qualche modo una cordata importante perché il bellunese non resti un posto di emigranti o un posto dove si va solo a lavorare nelle occhialerie – ha concluso il presidente – Il turismo deve avere il suo posto”.