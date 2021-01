L’iter burocratico per ottenere in tempo il trasporto sanitario è stato sbloccato grazie anche all’associazione “Luca Coscioni». Ora parte una raccolta fondi per aiutare la famiglia a pagare i debiti Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Deborah Iori, la mamma con una malattia rara, è salva: partita con un volo speciale per gli Usa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento