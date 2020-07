Debutta a Milano la prima Fashion week digitale con 42 brand

Milano sperimenta la sua prima Digital Fashion week, l’evento che adeguandosi alle restrizioni per il contenimento del Covid cambia pelle e va sull’online.

Dal 14 e fino al 17 luglio, saranno presentate le collezioni Uomo e le pre-collezioni Uomo e Donna Primavera-Estate 2021 tramite la nuova piattaforma digitale (milanofashionweek.cameramoda.it). I dettagli sono stati illustrati dal presidente della Camera della Moda, Carlo Capasa in conferenza stampa con il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Quarantadue i brand presenti, ventuno i new name italiani e internazionali, nove i curatori delle stanze tematiche, cinque gli streaming partner per coprire l’evento su scala mondiale e trasmetterli in città grazie a maxischermi.

