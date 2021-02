Debutta il nuovo Pirelli Cinturato All Season SF2, il pneumatico per tutte le stagioni presentato da Francesco Sala, Executive Vice President Region Europe, Aldo Nicotera, Chief Commercial Officer Region Europe e da Pierangelo Misani, Senior Vice President R&D and Cyber. La novità è il battistrada adattivo che consente versatilità di utilizzo e sicurezza di guida grazie al mix tra mescola e disegno. Il segreto è la mescola ed il disegno del battistrada che si adattano ai due picchi di temperatura di esercizio tipici dell’estate e dell’inverno. A bassa temperatura le lamelle del battistrada restano aperte per favorire una migliore frenata su neve,

