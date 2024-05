decaro-(anci):-anche-i-comuni-a-giornata-mondiale-bambini

Indetta da Papa Francesco per sabato 25 e domenica 26 maggio

Roma, 24 mag. (askanews) – Anche l’Anci sostiene la Giornata mondiale delle bambine e dei bambini, indetta da Papa Francesco per sabato 25 e domenica 26 maggio. “Per questo motivo – ha dichiarato il presidente dell’Anci, Antonio Decaro – abbiamo invitato tutti i Comuni italiani a partecipare all’evento organizzando gruppi di bambini, aderendo allo spirito dell’iniziativa che vuole realizzare uno spazio di riflessione sul futuro dei più piccoli e sul mondo che consegneremo loro”.

“Nell’invito che il Comitato organizzatore ci ha rivolto – ha aggiunto Decaro – viene sottolineato come le Città sono ormai sono il volto del mondo e rappresentano un’esperienza multietnica quotidiana. Di questa realtà noi sindaci siamo testimoni tutti i giorni e quindi abbiamo pensato di promuovere la Giornata anche presso la Rete del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), della quale fanno parte circa 800 Comuni impegnati quotidianamente nell’accoglienza di famiglie e minori non accompagnati che hanno chiesto rifugio nel nostro Paese”.