Decessi e contagi in decisa frenata. Nessun nuovo caso in cinque regioni

AGI – Al, 31 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 233.019, con un incremento rispetto a sabato di 355 nuovi casi (sabato erano stati 416 in più). Lo riferisce la Protezione Civile In Lombardia i contagiati sono 210 in più (sabato erano stati 221 in più).

I nuovi deceduti per coronavirus sono 75 (in frenata rispetto ai 111 nuovi decessi di sabato) e portano il totale a 33.415. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 157.507, con un incremento di 1.874 persone rispetto a ieri (guando le guarigioni erano state 2.789).

