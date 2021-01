Decisione di De Laurentiis su Gattuso, Alvino puntualizza: “E’ stato un atto dovuto”

Ieri sera il presidente De Laurentiis, con un comunicato apparso sui canali social del club, ha di fatto confermato il tecnico calabrese alla guida del Napoli. Una fiducia forse a tempo, molto dipenderà dalle prossime due gare che gli azzurri disputeranno contro lo Spezia in Coppa Italia e il Parma in campionato. Di questa decisione ne ha parlato il giornalista Caro Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il commento di Alvino sulla conferma di Gattuso da parte di De Laurentiis

Queste le sue parole: Fiducia a Gattuso? E’ un atto dovuto. Il comunicato di ieri fatto dal Napoli è stato un atto dovuto che in effetti intelligentemente ha dirottato l’attenzione sulla cosa che in questo momento deve interessare di più, ovvero il campo. In questo momento c’è da raggiungere obiettivi importanti sul campo come la qualificazione alla doppia semifinale contro l’Atalanta e poi il quarto posto in campionato ma anche con un atteggiamento diverso dei giocatori. Non è solo colpa di Gattuso cosi come non era solo di Ancelotti”.

L’infortunio di Osimhen ha inciso sul rendimento del Napoli

“L’infortunio di Osimhen ha stravolto anche l’idea tattica che era stata ideata. Nonostante le sei sconfitte, il Napoli è ancora lì, attaccato all’obiettivo quarto posto. Il segnale positivo forse arriva solo dalla classifica. Il cammino da alti e bassi ha spento l’entusiasmo su ciò che pensavo della stagione azzurra.

