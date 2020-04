Il decreto aprile arriverà la prossima settimana, “stiamo definendo i dettagli che saranno contenuti nel prossimo decreto legge”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in Aula al Senato, su Def e scostamento sottolineando la volontà di “tenere conto il più possibile degli ordini del giorno” indicati in Parlamento.

Il ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista è dovuto anche all’attesa “per il varo del temporary framework della Commissione europea del quale è bene tenere conto per calibrare i nostri interventi. È imminente ed è un aspetto di cui tener conto per non dover poi correggere in corso d’opera”,

L’articolo Decreto aprile: Gualtieri, provvedimento prossima settimana proviene da Notiziedi.

