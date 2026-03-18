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Decreto carburanti, Schlein: “Dura solo 20 giorni, è provvedimento elettorale”
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Decreto carburanti, Schlein: “Dura solo 20 giorni, è provvedimento elettorale”

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ROMA- “Siamo stati i primi a chiedere al governo di restituire ai cittadini quell’extra gettito IVA che ogni giorno, dall’inizio di questa guerra illegale, lo Stato ha incassato. Però, ecco, mettiamo in chiaro una cosa: questa è la presidente del Consiglio che aveva promesso davanti al benzinaio di abolire del tutto le accise. E invece oggi, dopo che già da giorni gli italiani la pagano più di 2 euro al litro, interviene per 20 giorni, guarda caso con in mezzo un voto sul referendum costituzionale. Quindi, se non si ferma questa guerra illegale, questo rimarrà un decreto elettorale e quindi bisognerà intervenire in maniera più strutturale”.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a ‘Il cavallo e la Torre’ su Rai tre

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