Via libera definitivo del Senato al decreto Covid, già approvato dalla Camera. I sì alla fiducia posta dal governo sono stati 143, i no 120. Nessuno si è astenuto. Il provvedimento proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

