Decreto Milleproroghe, attesi più di 50 provvedimenti attuativi

ROMA (Public Policy) – La legge di conversione del decreto Milleproroghe ha quasi raddoppiato il numero di articoli del dl. Una volta entrata in vigore, saranno più di 50 i provvedimenti attuativi attesi che coinvolgeranno non solo il Governo, ma anche autorità come l’Arera.

Il conteggio include anche decreti attuativi già previsti da altre disposizioni, di cui però ora si è prorogato il termine di adozione. È il caso, tra gli altri, del dm Mipaaf sul monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino, del dm Mise sul Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee o del dpcm per la nomina del commissario straordinario per le strade in Sicilia.

