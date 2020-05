Decreto rilancio ancora al palo. I nodi restano le coperture e i migranti

“Tutti i nodi sono stati sciolti ed è in corso la predisposizione del testo finale del Decreto Rilancio che recepisce tutte le modifiche tecniche concordate al pre-consiglio”. Lo fanno sapere fonti del Mef, che aggiungono: “In merito ad alcune indiscrezioni circolate in queste ore, si precisa che non c’è alcun problema di coperture riguardo al decreto stesso”.

Ma per ora resta comunque al palo il decreto Rilancio, bloccato dai veti incrociati dei partiti e appeso al complesso lavoro di caccia alle coperture. Il provvedimento annunciato a marzo per aprile, poi slittato a maggio, ancora non vede la luce,

