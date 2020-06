AGI – Dopo giorni di lavoro a rilento entra nel vivo l’esame del dl rilancio alla Camera. In commissione Bilancio sono arrivati i primi sì ad alcuni emendamenti, per lo più contenenti misure sanitarie, mentre si lavora per arrivare a un’intesa sull’aumento dei fondi alle scuole paritarie, su cui si registra un pressing bipartisan, e sugli aiuti al settore dell’auto che potrebbero però di slittare alla manovrina di luglio.

Arriva un bonus fino a 2.000 euro lordi per medici, infermieri e tutto il personale sanitario impiegato nelle terapie intensive, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza Covid.

L’articolo Decreto rilancio: ok ai bonus per i medici, pressing per le paritarie proviene da Notiziedi.

