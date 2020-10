Decreto ristori, domani il Cdm: aiuti a chi chiude e cassa integrazione

AGI – Il governo si prepara a mettere in campo il quarto decreto anti-Covid che dovrà stanziare i ristori per bar, ristoranti, piscine, palestre, cinema e teatri fermati dall’ultimo Dpcm. L’obiettivo è varare il provvedimento domani per inviarlo in Gazzetta ufficiale entro la giornata, come annunciato dal premier Giuseppe Conte in diretta tv domenica.

Una corsa contro il tempo per garantire aiuti immediati con le risorse a disposizione, circa 5-6 miliardi di euro, senza ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio. Il meccanismo per garantire gli indennizzi sarà quello giù usato per il dl Rilancio: contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate con bonifico automatico sul conto corrente entro la metà di novembre.

