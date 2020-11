AGI – Subito circa 2 miliardi di nuovi aiuti con un terzo decreto Ristori che il governo si appresta a varare stasera in Cdm insieme a una richiesta di scostamento di bilancio di 8 miliardi che servirà a finanziare la prossima settimana un quarto decreto per gli indennizzi alle attività economiche colpite dalle restrizioni anti-Covid. Poi entro i primi di gennaio un nuovo scostamento, a valere sul 2021, che potrebbe arrivare a 20 miliardi che servirà per traguardare l’uscita dalla crisi e sostenere la ripartenza delle filiere colpite con un quinto decreto.

È questa la tabella di marcia degli interventi anti-Covid che procederà in parallelo con la legge di bilancio che da sabato avvierà il suo iter in Parlamento con le audizioni.

L’articolo Decreto Ristori, in arrivo altri 2 miliardi. Scostamento da 8 miliardi proviene da Notiziedi.

