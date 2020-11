Decreto Ristori, si punta sulla cassa integrazione di Natale

AGI – Il quarto decreto Ristori potrebbe portare in dote la cassa integrazione di Natale, ovvero un bonus di circa 500 euro per i lavoratori in cassa integrazione, da finanziare con 1,6 miliardi. Una misura costosa, su cui non è stata ancora presa una decisione, ma che è stata discussa nel corso dell’incontro tra il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e i capigruppo della maggioranza.

Dopo il via libera delle Camere allo scostamento di 8 miliardi, si punta a varare domenica il nuovo dl, per poi inviarlo in Gazzetta Ufficiale la sera stessa, in tempo utile per sospendere le scadenze fiscali del giorno successivo.

