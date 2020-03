Decreto “Salva Italia” da Coronavirus: le misure a Mattino Cinque | Video Mediaset

In arrivo il decreto Salva Italia emanato per l’emergenza sanitaria da Coronavirus: le misure a Mattino Cinque.

Decreto emergenza Coronavirus, se ne parla in anteprima a Mattino Cinque: dal rinvio IVA, agli aiuti per dipendenti e autonomi fino al bonus di 100 euro andrà a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40mila euro.

Ecco il video Mediaset con il servizio trasmesso nella puntata odierna di Mattino Cinque.

