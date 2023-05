Dedicato alle donne il nuovo singolo di Gianni Fiorellino

ROMA – "Piccola ma battagliera, molto di sinistra, ferocemente garantista, pacifista, vicina al Pd ma non del Pd". Da domani torna in edicola l’Unità e il direttore Piero Sansonetti la presenta così. "Torniamo in edicola dopo 7 anni di assenza- spiega in conferenza stampa- per restarci per...