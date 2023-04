Def, Bandecchi (Ap): bene taglio cuneo fiscale e servizi a famiglie

Candidato sindaco di Terni: “Ora avanti per realizzazione”

Roma, 13 apr. (askanews) – “Nel Def si leggono dei buoni punti di partenza su diversi temi che sono diventati sempre più urgenti per il nostro Paese. Trovo pertanto incoraggiante, per esempio, l’impegno che sta mostrando il governo nel voler alleggerire il carico fiscale che grava sulle spalle dei cittadini: l’annuncio del ministro del Lavoro di voler tagliare ancora di un punto il cuneo fiscale, mi auguro diventi quanto prima realtà”. A dirlo il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, candidato sindaco a Terni.

“Nel documento, inoltre, si legge di nuovi provvedimenti che andrebbero incontro alle famiglie; finalmente potrebbero essere adottate misure che vanno a potenziare i servizi educativi per l’infanzia e che potrebbero promuovere iniziative di conciliazione dei tempi lavoro – famiglia, incrementando quindi anche i congedi parentali”, aggiunge.

Per Bandecchi questo è sicuramente un passo avanti rispetto a un problema serio che coinvolge migliaia di famiglie in Italia nonché uno dei principali motivi per cui abbiamo la maglia nera in tema di natalità. “Ora che la strada è stata tracciata è necessario spingere sempre di più e seguire la realizzazione di queste misure concrete. Alternativa Popolare da sempre crede nel ruolo fondamentale della famiglia nella società e continuerà a stare al fianco delle nuove generazioni per un futuro migliore nel nostro Paese”.

continua a leggere sul sito di riferimento