Def, Gentiloni: apprezziamo prudenza nelle decisioni del governo

Anche su Superbonus. Attendiamo piani di medio termine in autunno

Lussemburgo, 11 apr. (askanews) – La Commissione europea ha apprezzato “la prudenza con cui vengono prese decisioni” sui conti pubblici da parte del governo italiano. Lo ha affermato il commissario europeo agli affari economici, Paolo Gentiloni, parlando con la stampa al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo, oggi a Lussemburgo.

Ai giornalisti italiani che chiedevano se consideri “tutto a posto” nella situazione dei conti italiani, dopo la presentazione del Documento di economia e finanza (Def) contenente solo i dati tendenziali del debito e deficit, Gentiloni ha risposto: “Tutto a posto è una parola grossa… Certamente c’è un apprezzamento per la prudenza con cui vengono prese decisioni per la prudenza che è stata anche dedicata alla al tema del Superbonus. E c’è attesa per valutare assieme”.

“Sapete – ha continuato il commissario rivolto ai giornalisti – che le valutazioni principali si faranno sui cosiddetti piani strutturali di medio termine, che dovranno arrivare entro la fine di settembre, e che saranno piani per diversi anni”.

I piani strutturali “conterranno riforme investimenti, un impegno sul debito e sul deficit. Questa è la nostra priorità, e le decisioni su cosa mettere o non mettere in documenti come il Def spettano ai governi nazionali. Quello che noi possiamo dire che per noi la priorità è quello che succederà nell’estate e nell’autunno con i piani a medio termine”.