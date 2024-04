Def, Sbarra (Cisl): documento sommario, rinvia le scelte

Degretario generale: Unire il Paese in un nuovo patto sociale

Roma, 10 apr. (askanews) – Quello varato dal consiglio dei ministri è “un Def molto sommario, che rinvia di fatto le scelte a quando ci sarà un quadro più dettagliato sia dell’andamento dei conti pubblici che dello scenario europeo e globale”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine della presentazione di un rapporto sul lavoro in agricoltura.

“Il paese vive una fase molto delicata – ha proseguito- non priva di rischi, ma anche ricca di opportunità che vanno colte unendo il Paese su obiettivi strategici e condivisi. L’andamento del Pil è ancora ampiamente insufficiente a innescare un lungo e stabile ciclo positivo. Ed anche l’incremento dei prezzi di questi due anni (anche oltre il 40% nei beni alimentari) non è stato adeguatamente riassorbito. Abbiamo dei segnali positivi sul fronte dell’occupazione e dei contratti a tempo indeterminato, ma resta forte ancora il divario tra Nord e Sud, soprattutto per quanto riguarda l’impiego delle donne e dei giovani. Politica, istituzioni e parti sociali devono cooperare attivamente. Bisogna ricomporre un’area riformatrice che unisca il Paese in un nuovo patto sociale per un nuovo modello sviluppo partecipativo, inclusivo e sostenibile”.