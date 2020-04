Cifre inevitabili in quella che si profila ormai come la crisi più dura del Dopoguerra, ma impensabili fino a qualche settimana fa. Nessuno ovviamente in questa fase mette il contenimento del deficit fra le priorità. Ma numeri di questo tipo sono benzina sul ……

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Deficit verso il 7-8% per un decreto Aprile da oltre 60 miliardi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento