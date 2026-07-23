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Definiti i nuovi vertici Cia di CAA, CAF e Patronato
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Definiti i nuovi vertici Cia di CAA, CAF e Patronato

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Roma, 23 lug. (askanews) – Conferme e new entry nel sistema dei servizi alle imprese e alle persone di Cia-Agricoltori Italiani. Il consiglio direttivo, riunito a Roma, ha riconfermato alla presidenza del CAA-Centro di Assistenza Agricola Graziano Scardino, già presidente di Cia Sicilia. Nuove nomine, invece, per CAF e Patronato: Gabriele Carenini, presidente di Cia Piemonte e Valle d’Aosta, è il nuovo presidente del Centro di Assistenza Fiscale della Confederazione, mentre Nicola Sichetti, attuale presidente di Cia Abruzzo, assume la presidenza dell’INAC-Istituto Nazionale Assistenza Cittadini.

“Con queste nomine rafforziamo un sistema di servizi che è parte integrante dell’identità di Cia. Rivolgo a tutti i migliori auguri di buon lavoro – ha detto il presidente nazionale, Cristiano Fini – Sono certo che, con competenza e spirito di squadra, continueranno a contribuire a rendere ancora più efficace l’azione della Confederazione, assicurando un supporto qualificato alle imprese agricole e ai cittadini e consolidando il legame con i territori, che resta uno dei punti di forza della nostra organizzazione”.

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