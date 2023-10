Degustando debutta alla Milano Wine Week

Il 10 ottobre i piatti degli chef stellati all’evento milanese

Milano, 8 ott. (askanews) – La cucina stellata debutta alla Milano Wine Week. Martedi’ 10 ottobre, alle 20, si terra’ la seconda edizione di Degustando al nhow Milano. Nella serata, dieci chef provenienti da Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, per un totale di quattro stelle Michelin, porteranno un assaggio della propria cucina, che verra’ accompagnata alle eccellenze gastronomiche del territorio, al vino di cantine piemontesi e venete, alla birra e ai cocktail.

Il 10 ottobre vi saranno, come da tradizione, ristoranti con una proposta molto diversa fra loro, accomunati da una ricerca costante verso la qualita’ dei prodotti e la loro valorizzazione, attraverso tecniche di cottura contemporanee e abbinamenti insoliti. Per la serata, le insegne stellate hanno scelto di puntare sulla tradizione: dal binomio salsiccia e friarielli – rivisitato da Umberto De Martino (Umberto De Martino) con l’aggiunta di vellutata di cime di rapa e provola affumicata – al “Gamberetto in salsa cocktail” di Luca Marchini (L’Erba del Re), fino al ragu’ napoletano di genovese del giovane Michele Minchillo (Vitium), protagonista all’interno di un raviolo, con Salva Cremasco DOP e cipolla caramellata. Il quarto ristorante stellato, guidato dal navigato Walter Ferretto (Il Cascinale Nuovo), servira’ invece una ricetta – Millefoglie di lingua di vitello, foie gras e dadini di gelatina al Porto – in cui i sapori tradizionali sono stati reinterpretati in modo contemporaneo e personale.

Innovazione e’ la parola che accomuna gli assaggi serviti dagli altri chef. Se Federico Beretta (Feel), Alessia Rolla (Cantina Nicola) e Pasquale Tozzi (Ristorante Il Pescatore – 5* L Grand Hotel Fasano) esalteranno la materia prima ittica, rispettivamente con i piatti Salmerino affumicato, pastinaca, aneto e scorzobianca, Trota Fario in brodo koji, pino e vinacce e Raviolo di patata affumicata, sedano rapa e storione, diversa e’ stata la scelta fatta dagli altri chef.

Fabrizio Puricelli (Posteria San Rocco Gattuso & Bianchi) e Silvio Battistoni (Le Colonne) hanno valorizzato la carne, rispettivamente nella Pancia di maialino da latte, salsa alla birra agrodolce, patate viola, uva grigliata e tartufo nero e nella Terrina di Poularde de Bresse ai frutti autunnali, gelatina al Vin Santo, foie gras e tartufo, confettura di cipolle al melograno. Diego La Marca (Aroma) si e’ invece incaricato del compito piu’ importante: la conclusione della serata. Nel suo dessert, alla classica coppia cioccolato-frutti rossi ha scelto di accostare il fungo porcino, confermando la sua spiccata nota creativa.

Per il format, ideato dall’agenzia di organizzazione eventi e comunicazione torinese To Be Events, si tratta di un esordio assoluto nel palinsesto della Milano Wine Week, che si terra’ dal 7 al 15 ottobre.