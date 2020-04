Con la probabile partenza in estate di Arek Milik e il non ancora ufficiale rinnovo di Dries Mertens, il Napoli sta seguendo molti profili come possibili sostituti. Oltre al nome del ‘gallo’ Belotti, uno dei principali obiettivi è l’attccante dello Zenit Azmoun. Per parlare proprio degli obiettivi azzurri, durante la trasmissione odierna di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista campano Paolo Del Genio.

Del Genio: “Sentito grandi cose su Azmoun”

“Azmoun dello Zenit? Me ne hanno parlato molto bene, ma la differenza tra i campionati può comportare delle difficoltà – dice Del Genio – Buona potenza fisica, buon senso del goal ma non riesco ad andare oltre. Boga del Sassuolo? Jeremie è pronto per fare un salto di qualità. Il primo anno in Italia era più fumo che arrosto, poi è cambiato molto il suo rendimento con qualche dribbling in meno ma più incisivo. Dallo Stato se continueranno a dire che è necessario il distanziamento sociale, il calcio ha poco a vedere essendo uno sport di contatto. Se si potrà giocare, ci spiegheranno il perché”.

The post Del Genio: “Azmoun? Ne ho sentito parlare bene. Boga pronto per il salto di qualità” appeared first on Calcio Napoli 1926.

