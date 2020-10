Del Genio: “Bakayoko colpo incredibile, il Napoli adesso ha una squadra fortissima”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del calciomercato del Napoli e di come la rosa di Gattuso migliora dopo l’acquisto di Bakayoko. Il francese secondo Del Genio è stato un colpo incredibile, che può dare equilibrio sia nel centrocampo a 2 sia a 3. Il tecnico calabrese ha avuto il calciatore ex Chelsea già al Milan, dove aveva fatto molto bene prima di ritornare in Inghilterra e poi al Monaco.

LE PAROLE DI DEL GENIO SU BAKAYOKO

Queste le parole di Paolo Del Genio, giornalista, sull’acquisto del Napoli Tiemouè Bakayoko: “Sono stato critico col Napoli sulla questione calciomercato. Ma quelli liberi e onesti intellettualmente devono fare i complimenti agli azzurri, perché il colpo Bakayoko è quello serviva per completare la squadra. Ero scettico anche sulla permanenza di Koulibaly, che poi è effettivamente rimasto.

Il Napoli ha acquistato tanto e venduto poco, valorizzando giocatori ‘persi’ come Lozano. Ha tenuto Mertens, prendendo anche Osimhen. Ora con Bakayoko c’è la possibilità per Gattuso di fare bene e ruotare alla grande. Il francese ha fisicità e tecnica per giocare a 3 ed a 2, complimenti per questo colpo perché il Napoli ora ha una squadra fortissima”. Molto contento per l’acquisto del francese il giornalista, perché davvero potrebbe essere l’anello che mancava agli azzurri.

