Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto della situazione sul momento del Napoli. I partenopei, guidati da Gennaro Gattuso, sono usciti sconfitti dalla sfida contro lo Spezia giocata tra le mura dello Stadio Maradona.

CLICCA QUI PER LE IMMAGINI DELL’INAUGURAZIONE DEL MURALE DI MARADONA

Napoli, le parole di Del Genio

“Basta con la storia della cattiveria, della cazzimma. Si chiamano caratteristiche che fanno parte di un bagaglio: ci sono attaccanti che hanno lucidità e gol ed altri no. Insigne è un giocatore importantissimo nel fare determinate cose, ma sotto porta non è un bomber. Quando arrivano lì qualche volta fanno il grande gol e molte altre volte sbagliano. Gattuso è inutile che venga a ripetere le stesse cose. Ci sono delle cose che i giocatori non le hanno e devi dirlo alla società che c’è bisogno di uno stravolgimento. E’ un gruppo anche bloccato mentalmente ed anche senza soldi io avrei fatto più scambi sul mercato ed, invece, pure a gennaio, il club non farà niente se non le cessioni. Io sono per soluzioni tecniche, non per inseguire questo veleno. Il tiro in porta fa parte della prestazione di una squadra, è il fondamentale più importante!”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Del Genio: “Ci sono delle cose che i giocatori non hanno e devi dirlo alla società” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento