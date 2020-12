Del Genio demolisce Andrea Pirlo: “Secondo me non hai capito una cosa…”

Paolo Del Genio, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Tele A nel corso della trasmissione “A tutto Napoli”. Tra i vari argomenti trattati, il collega si è soffermato sui rinvii delle partite di Premier a causa del Covid. Del Genio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione.

Del Genio, che stoccata a Pirlo!

“Il Manchester City ha una rosa molto competitiva, ma ha preferito non rischiare perché non c’era abbastanza tempo per effettuare i controlli di rito e garantire la salute dei calciatori. Se mancano i tempi per fare le cose come si deve è così che funziona. Capito, Pirlo? Non lo hanno capito secondo me. Eppure era una questione di facile risoluzione: la Lega avrebbe potuto rinviare il match di pochi giorni, ma non lo ha voluto fare. Il protocollo inglese inoltre prevede che le formazioni scendano in campo con 14 giocatori disponibili, ma fortunatamente è stato il buon senso a prevalere. Ancelotti non dirà le stesse cose dette da Pirlo”.

