Del Genio: “Fase difensiva spettacolare del Napoli, anche questo è bel gioco”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto su Tele A nel corso della trasmissione A tutto Napoli, per parlare della squadra di Gennaro Gattuso e dell’evoluzione della fase difensiva da quando è arrivato sulla panchina il mister calabrese. Del Genio sottolinea l’importanza ed anche la bellezza di questa difesa azzurra, da cui parte il “bel gioco che non è fatto solo di passaggi e passaggi“.

LE PAROLE DI PAOLO DEL GENIO

Queste le parole del giornalista Paolo Del Genio: “Il Napoli sicuramente può giocare meglio di così, magari nel fraseggio, nell’aggressione alta, ma per chi è appassionato come me è spettacolare anche la fase difensiva di Gattuso. Quest’ultima è una componente fondamentale del calcio, quanto decisiva. E’ spettacolare anche vedere raddoppi programmati, la squadra corta, che si muove salendo o scendendo in base al movimento del pallone, è spettacolo anche quello ma più difficile da vedere per alcuni. Tante persone vedono il bel gioco solo quando ci sono tanti passaggi consecutivi, pensiero sbagliato.

Su Rrahmani? Non male, sicuramente non la sua migliore partita, ma giocare contro il Napoli ora è dura. Gli uomini di Gattuso ti fanno letteralmente impazzire, le squadre avversarie fanno enorme fatica a creare qualcosa di particolare e sai che può sempre pungere da un momento all’altro. Poi se ci aggiungiamo la maggiore qualità negli ultimi 30 metri allora il Napoli può fare un’ulteriore crescita”.

