Il Napoli inizia il 2021 sulla falsa riga del rendimento altalenante dello scorso anno. Paolo Del Genio, nel corso di “A Tutto Napoli” su Tele A ha fatto il punto della situazione in casa partenopea.

Del Genio: “Gattuso fa bene a parlare di veleno…”

Ecco quanto dichiarato da Paolo Del Genio su Tele A:

“Ha ragione Gattuso quando parla di veleno: la squadra non ce l’ha. Parliamo poi di determinazione, grinta, cazzimma come diciamo qui. Sono cose che non si acquistano: o ce l’hai o non ce l’hai. Ogni calciatore ha delle caratteristiche, che possono essere veleno, senso del gol, tiro, fisicità, colpo di testa. Ecco nel calcio queste qualità d devi assemblarle bene. I nostri sono tutti bravi, ma li abbiamo messi bene insieme? Riescono ad uscire dalle difficoltà? Non lo so, aspetto i rientri degli infortunati per capire se c’è un’idea dietro e poi giudicheremo se prendercela con la sfortuna per gli acciacchi o con altri”.

“A Cagliari si è verificata la stessa situazione: al 60′ eravamo 1-1 dopo tante palle gol ed è un discorso che analizziamo da molto tempo! Allenare il tiro? Sono giocatori ormai definiti quando arrivi in A o in Nazionale. Attendiamo il ritorno di Mertens ed Osimhen, poi se il nigeriano soprattutto non risolverà il problema bisognerà prendere altri 2 attaccanti. Molti sono fissati su Mario Rui, i terzini, Maksimovic, ma il problema è in attacco: non si concretizzano le tantissime occasioni da rete. Sbagliano gol da due metri e sento parlare di terzini o di spogliatoio…”.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER

The post Del Genio: “Gattuso fa bene a parlare di veleno, questa squadra non ne ha…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento