Il giornalista Paolo Del Genio, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa azzurra in vista della gara di questa sera.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Le parole di Del Genio

“La prestazione dell’andata è stata molto deludente, ma benediremo quel risultato se stasera dovessimo passare il turno. Il Napoli deve osare e secondo me il ritorno di Osimhen sarà molto utile per la seconda parte di stagione. L’Atalanta è una squadra imbattibile se gioca ad alta intensità, ma quando abbassa il ritmo concede tanto. Questa secondo me è la gara di Bakayoko come regista, può essere la sua partita. Demme, tra l’altro, ha giocato tanto e può lasciare spazio al compagno”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Del Genio: “Il Napoli deve osare: l’Atalanta quando abbassa il ritmo concede molto” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento