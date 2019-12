Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni.

LE PAROLE DI DEL GENIO

“Il Napoli questa volta deve avere una determinazione feroce nel prendere il regista. Non può perdere tempo a correre dietro a nessuno, spero che entro la fine della prima settimana di gennaio il club azzurro avrà il suo giocatore a centrocampo. Torreira? Anche se non arrivasse lui, ma un giocatore meno forte, si tratterebbe comunque di un aumento del rendimento di altri calciatori. Allan, ad esempio, potrebbe tornare a fare la mezzala destra. Ma ci sarebbero benefici anche per Fabian e Zielinski”.

The post Del Genio: “Il Napoli deve prendere con determinazione un regista” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento