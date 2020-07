Del Genio: “Il Napoli ha fatto cose buone contro l’Atalanta”

Il Napoli esce sconfitto dal match contro l’Atalanta e si allontana ulteriormente dal quarto posto. L’obiettivo di approdare in Champions League adesso è lontano ben 15 punti. La sconfitta dei partenopei è stata analizzata dal giornalista Paolo De Genio intervenuto ai microfoni di Tele A in occasione della trasmissione ‘A tutto Napoli’.

L’analisi di Del Genio

“Ieri l’Atalanta è stata prudente. Loro sono soliti rompere la linea a 3, uscire con i centrali e lasciano un varco aperto. Mentre ieri non l’hanno fatto anche rispettando molto il Napoli che ha fatto buone cose. Poi però sono arrivati quei due errori. Il racconto è sempre isterico sui social, quando si vince è tutto bello, quando si perde è tutto da buttare. Voi preferite il Napoli come quello visto a Bergamo o quello che ha sofferto contro l‘Inter in semifinale? Io preferisco sempre il Napoli che abbiamo visto nella sfida di Bergamo. Zapata? Ha preso due punizioni a 40 metri e non ha impensierito il Napoli. Gomez lo stesso ci ha provato da lontano, poi sul gol c’è l’errore e gli concediamo il pallone è un altro discorso”.

