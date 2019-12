Del Genio: “La classifica al momento è in secondo piano, meglio pensare prima a risultati e prestazioni”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di Tele A per analizzare la vittoria del Napoli contro il Sassuolo, soffermandosi sulla posizione in classifica degli azzurri. LE PAROLE

“Classifica? Recuperiamo risultati e prestazioni e poi vediamo dove ci possono portare. Il calcio vive delle partite, col Sassuolo eravamo contenti e non abbiamo pensato alla classifica, speriamo per tante giornate venga dimenticata. Non drammatizzo ormai neanche più per la probabile esclusione dalla Champions, l’importante è finire bene perché negli ultimi mesi la squadra si era quasi abituata a non vincere”.

