Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, Paolo Del Genio ha espresso la sua opinione su quella che è la corsa Scudetto. Da quando è ripartita la Serie A è aumentata l’incertezza riguardo alle zone calde della classifica, sia per quanto riguarda la vittoria del campionato che per la retrocessione o l’approdo in Europa. Abbiamo visto diversi scivoloni di squadre importanti, tra cui la Lazio che ha perso in rimonta in casa di un’Atalanta che è sembrata inarrestabile. La squadra di Gasperini vanta una forma invidiabile e quasi incomprensibile. Del Genio ha voluto esprimere la sua riguardo alla possibilità che la Lazio strappi il tricolore ai bianconeri della Juventus.

FELTRI SI DIMETTE DALL’ORDINE DEI GIORNALISTI: CLICCA QUI

Le parole di Del Genio

“Lazio non fortunatissima, ma tutto era nato da Lazio-Atalanta, dove fu ingiusto perché da 0-3 recuperò, evitò l’esonero forse di Inzaghi e partì questa striscia di risultati, perdendo solo a Napoli in Coppa Italia. Non sembra strutturata per lo Scudetto, pur meritando tutti i complimenti ma per togliere lo Scudetto alla Juve serve qualcosa in più e l’avevamo fatto noi due anni fa dominando quasi tutte le partite.

La Lazio ha ribaltato tante partite alla fine: Immobile sta facendo il fenomeno, complimenti a loro, ma dico che in una scala meritocratica il Napoli è quella che meritava di interrompere la striscia della Juve. La Lazio ci sta provando giustamente ma sarebbe alla sua prima qualificazione Champions da tanto tempo. Negli ultimi anni forse la metto nel podio, prima Juventus e poi Napoli, ma ci sarebbe anche la Roma che ha fatto dei secondi e terzi posti”.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER

The post Del Genio: “La Lazio non è strutturata per lo Scudetto. Invece quel Napoli di due anni fa…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento