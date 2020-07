Del Genio: “Lazio ed Inter non meritavano questo scudetto, non sono come il Napoli”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto su Tele A nel corso della trasmissione A Tutto Napoli. Del Genio ha parlato della corsa scudetto che sembra ormai terminata, date le sconfitte della Lazio ed in generale tutti i punti persi nelle ultime partite.

LE PAROLE DI PAOLO DEL GENIO

Le parole di Paolo Del Genio: “Altro scudetto alla Juve? Io ho una mia idea, quando si interromperà questa striscia di vittorie, è giusto che lo vinca il Napoli e non altre squadre. Non lo meritano Lazio e Inter oppure altre, sono tutte squadre mezze incompiute, lo meritava invece il Napoli di due anni fa, quello dei 91 punti. La Lazio continua a perdere occasioni, è dipendente da Immobile, mentre il Napoli stava vincendo lo Scudetto dopo l’addio di Higuain e con il centravanti infortunato”.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA NAPOLI

Genoa (3-5-2): Perin, Soumaoro, Goldaniga, Masiello,; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Cassata; Falque, Sanabria. All.Nicola

Indisponibili: Ankersen, Criscito, Radovanovic, Romero

Squalificati: nessuno

Dopo il pari, conquistato in extremis, contro l’Udinese, il tecnico dei liguri si prepara ad effettuare qualche cambio. A partire dalla difesa dove tra gli assenti c’è anche Romero. Il calciatore verrà sostituito, con ogni probabilità, da Goldaniga mentre al centro della difesa ci sarà Soumaoro. Mentre torna Schone dalla squalifica, a centrocampo si registra due ballottaggi. Behrami e Cassata al momento restano in vantaggio rispettivamente su Lerager e Barreca. Dubbi sull’attacco dove si va verso la conferma della coppia Falque-Sanabria con il dubbio legato a Pinamonti che insidia i due del reparto avanzato.

Arbitro: Mariani

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui: Fabian, Lobotka, Elmas, Politano, Mertens, Lozano. All.Gattuso

Indisponibili: Llorente, Malcuit

Squalificati: Demme, Koulibaly

Assente per squalifica Koulibaly, Gattuso si prepara per il ritorno in difesa della coppia formata da Maksimovic e Manolas. Possibile turno di riposo per Di Lorenzo ed al suo posto salgono le quotazioni di Hysaj. Non ci sarà, sempre per squalifica, Demme al centro del campo e la sua eredità può essere raccolta dal compagno Lobotka. Dubbio legato al diffidato Zielinski che il tecnico potrebbe preservare in vista del Milan. Al suo posto in vantaggio il giovane Elmas. Diversi dubbi anche in attacco dove dovrebbe tornare titolare Mertens. Previsto il doppio ballottaggio sugli esterni dove Politano insidia Callejon e Lozano prova a strappare una chance ai danni di Insigne.

