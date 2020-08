Del Genio: “Mario Rui ha meritato il rinnovo. Su Gabriel, vi dico la mia”

Il mercato, anche se non è ancora ufficialmente iniziato, è già entrato nel vivo. In casa Napoli ci sono più questioni a tenere banco, soprattutto per quanto riguarda i reparti di difesa e centrocampo. La partenza di Allan sembra imminente così come quella di Koulibaly, mentre per quanto riguarda i terzini c’è stata la buona notizia del rinnovo di Mario Rui, calciatore tignoso che ha dato un buon contributo durante questa stagione. È di questo parere riguardo il portoghese, Paolo Del Genio che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha anche espresso il suo pensiero su Gabriel del Lille.

Del Genio soddisfatto del rinnovo di Mario Rui

Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dice la sua riguardo la difesa del Napoli: “Mario Rui ha ottenuto il rinnovo del contratto perché ha disputato una buona stagione. Ha fatto sicuramente meno errori di Koulibaly ed io calciatori come lui, a buon prezzo, non ne vedo in giro. Gabriel sicuramente andrà via dal Lille, ma dove giocherà la prossima stagione non lo sa nessuno. Diffidate da chi dice di saperlo”.

