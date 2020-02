Del Genio: “Non capisco le critiche dopo la Sampdoria. Elmas è il più completo potenzialmente”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare quanto accaduto in occasione di Sampdoria Napoli. Il giornalista ha esaltato soprattutto la prestazione offerta da Elmas, autore del secondo gol della compagine partenopea.

Le parole di Del Genio

“Le partite perfette non le fa nessuno, nemmeno quelle squadre che guidano il campionato. Le critiche al Napoli dopo la Sampdoria non le capisco. Chi le ha fatte, guarda poche partite. Elmas? Ha corsa, personalità, tempi di inserimento, tecnico e fisicità. Cosa deve fare di più? Ha 20 anni e a me sembra quello più completo potenzialmente. Gli altri possono essere più specialisti, lui potrebbe essere il tuttocampista, quello che può fare tutto. L’errore di questa squadra è aver perso umiltà”.

