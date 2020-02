Del Genio: “Non sono molte le chance di passare il turno, ma con una prestazione simile è possibile”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del pareggio tra Napoli e Barcellona e delle chance che hanno gli azzurri di poter passare il turno.

LE PAROLE DI DEL GENIO

“Il Barça non ha mai dato la sensazione di essere pericoloso, mentre il Napoli ha avuto 4 chiare occasioni da gol. Nella partita di ritorno c’è un campo più largo e più lungo, si deve avere maggiore qualità tecnica, innalzando la percentuale di realizzazione. Loro sono i favoriti, le percentuali di un passaggio del turno in base al risultato sono del 20%, mentre in base alla prestazione aumentano sino ad arrivare al 30%”.

