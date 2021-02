Del Genio: “Prestazioni del Napoli davvero deludenti. Il Napoli ha bisogno di tanti nuovi innesti”

E’ tempo di riflessioni sul Napoli di Gattuso dopo l’ennesima prestazione deludente di questa stagione. Contro il Granada, al netto delle tante assenze, si è vista una squadra incapace di reagire anche sotto il punto di vista emozionale. Paolo Del genio, collega di Radio Kiss Kiss Napoli, ci offre come sempre degli ottimi spunti di discussione su quello che è il momento di difficoltà degli azzurri.

Queste le sue parole: “Ieri gli azzurri avevano commesso sette falli con ben cinque amonizioni. Io credo che questo caso debba fare riflettere. La squadra era lunga, incapace di avere le giuste distanze tra i vari reparti. Le ultime prestazioni dei partenopei sono state davvero molto deludenti”.

Sul futuro di Gattuso

“Io penso che il coach calabrese lascerà il Napoli al termine della attuale annata calcistica. Le mie però sono sensazioni, non ho alcuna notizia in merito. L’allenatore ha delle responsabilità, così come le hanno anche altri. A me piace moltissimo Vincenzo Italiano dello Spezia, ma non se risolverebbe tutti i problemi. Penso che il Napoli abbia bisogno di tanti nuovi innesti”.

