Nel corso del pomeriggio abbiamo ripreso queste dichiarazioni di Paolo Del Genio a TeleA: “Se fosse capitato con un’altra squadra? La partita sarebbe stata rimandata. Ma anche se fosse capitato a parti inverse. De Laurentiis lo conosciamo, se gli fosse arrivato un messaggio per il rinvio avrebbe acconsentito sicuramente di fare una chiamata insieme in Lega per trovare un accordo. Molti Presidenti, quasi tutti, avrebbero fatto in questo modo.

Molti, forse non tutti. Poiché ci sono alcuni ‘amici degli amici’ e dobbiamo scendere un po’…”. Del Genio però, nel corso della trasmissione, aggiunge anche dei particolari che vale la pena riprendere. L’argomento è lo stesso, o per meglio dire, a corredo del suo intervento precedente, il noto giornalista napoletano precisa: “Per me non ci sono speranze di ribaltare la sentenza. Perché lo dico? Perché c’è la Juventus di mezzo, non c’è niente da fare perché l’avversario di turno è la Juventus. Certo, posso sbagliare, ma se i giudici fanno supposizioni, perché Non possiamo farle anche noi?” Il ragionamento non fa una piega. La sensazione è che la “sentenza politica” abbia davvero poco a che fare con i principi di giustizia e lealtà sportiva.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Del Genio provoca: “Il Napoli non vincerà mai in tribunale perché c’è la Juventus di mezzo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento