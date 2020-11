Del Genio su Juve-Napoli: “A parti inverse De Laurentiis avrebbe acconsentito al rinvio, anche molti altri avrebbero fatto così”

Il caso Juventus-Napoli continua a far discutere. Dopo che il giudice Sandulli ha confermato il verdetto emesso da Mastrandrea, il rammarico in casa azzurra è ancora più grande. In molti pensavano che la situazione potesse andare diversamente, sin dall’inizio. Uno di questi è Paolo Del Genio. Il giornalista, ai microfoni di Tele A, ha espresso il suo parere riguardo la vicenda.

Del Genio: “Con qualunque altra società si sarebbe trovato un accordo”

Paolo Del Genio, nel corso di ‘A Tutto Napoli’ su Tele A, ha espresso il suo parere circa il caso Juventus-Napoli:

“Se fosse capitato con un’altra squadra? La partita sarebbe stata rimandata. Ma anche se fosse capitato a parti inverse. De Laurentiis lo conosciamo, se gli fosse arrivato un messaggio per il rinvio avrebbe acconsentito sicuramente di fare una chiamata insieme in Lega per trovare un accordo. Molti Presidenti, quasi tutti, avrebbero fatto in questo modo. Molti, forse non tutti. Poiché ci sono alcuni ‘amici degli amici’ e dobbiamo scendere un pò…”

