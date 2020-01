Del Genio su Mertens: “Il Napoli non può dare 4,5mln a stagione ad un giocatore che le migliori stagioni le ha già fatte”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato nel corso di Tele A della situazione legata al rinnovo di Dries Mertens.

LE PAROLE

“Il discorso è complesso, spesso sono stato interpretato anche male. Mertens è il mio giocatore preferito, lo adoro, lo farei giocare sempre, ma il Napoli dovrebbe avere la forza di andare al di là di Mertens. Non è una contraddizione: il Napoli non può dare 4,5mln di euro netti a stagione ad un giocatore che le migliori stagioni le ha già fatte, è ancora forte ma le migliori stagioni sono per forza quelle passate, dovrebbe darli a chi inizia a fare le sue migliori stagioni, guadagnando anche meno all’inizio e fare 5-6 anni con lui. Questo non è un auspicio, io vorrei ancora Mertens, ma l’unica strada del Napoli è questa e chiaramente è spropositato dare 4mln a chi il meglio l’ha già dato ed ora sarebbe la riserva di Milik”.

