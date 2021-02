Del Piero: “Il Napoli sta facendo bene tenendo conto delle varie problematiche, piazza esigente”

L’ex calciatore della Juventus, Alessandro Del Piero, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Sky Sport nel pre-partita del match del Napoli contro il Granada.

Le parole di Del Piero

“Il Napoli sta facendo bene tenendo conto di tutte queste problematiche che sta attraversando tra infortuni e COVID. Sono stati molto bravi a venirne fuori e comunque Napoli non è una piazza facile. Vorrei, tra l’altro, esaltare il rapporto tra Gattuso e la squadra, ben visibile in alcune esultanze dopo gol e vittorie. Segno che la squadra è unita intorno il proprio allenatore. Le difficoltà sono state grandi, ma se verranno superate nel girone di ritorno ci si potrà divertire. In campionato hanno una partita in meno, sono in piena lotta Champions. Quando c’è unità e compattezza si lavora meglio”.

