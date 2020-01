Del Piero: “Juve la squadra migliore, solo l’Inter può competere. Champions? Può farcela”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Alessandro Del Piero, ex leggenda e capitano della ​Juventus, ha parlato della sua ex squadra nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ESPN spendendo parole di elogio nei confronti della società e del tecnico Maurizio Sarri. “Da diversi anni la Juve ha costruito una squadra che non ha la necessità di pensare a domani. Loro programmano bene, a distanza,… continua a leggere sul sito di riferimento