Del Piero: “La Serie A a porte chiuse è un passatempo per i tifosi a casa”

​L’ex stella della ​Juventus Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24, per esprimere le proprie considerazioni circa il recupero della Serie A. “Se ci saranno le condizioni che un rientro senza pubblico possa garantire la fine del campionato e lo spettacolo, anche solo in tv potrebbe essere un passatempo per i tifosi a casa. Qui in California siamo partiti un po’ in ritardo, la cosa è stata sottovalutata, ora la crescita dei contagiati è… continua a leggere sul sito di riferimento