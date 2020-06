DeLa stravede per Osimhen, ma molto passa dal tesoretto in entrata

In cima alla lista c’è l’attaccante del Lille. Koulibaly, Allan e Milik fino a poco tempo fa avrebbero garantito 200 milioni, ma ora è più complicato fare valutazioni

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo DeLa stravede per Osimhen, ma molto passa dal tesoretto in entrata proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento