delegazione-di-senatori-usa-in-groenlandia-per-“ricostruire-fiducia”

Dopo le minacce di Trump si sono mossi membri del Congresso

Milano, 9 feb. (askanews) – Una delegazione di senatori degli Stati Uniti è in visita in Groenlandia per “ricostruire quella fiducia” infranta dalle minacce del presidente Donald Trump di annettere l’isola artica. Il presidente americano ha causato allarme tra gli alleati europei con le sue ripetute minacce di impadronirsi del territorio danese, se necessario con la forza. “In poche frasi e parole, la fiducia che si era costruita dalla seconda guerra mondiale è stata erosa e degradata”, ha affermato la senatrice repubblicana Lisa Murkowski durante una conferenza stampa a Nuuk, aggiungendo: “Dobbiamo lavorare per ricostruire quella fiducia”.”Sono stato lieto che il presidente a Davos abbia escluso l’uso della forza militare e che ora abbiamo avviato una discussione tripartita sulla situazione della sicurezza in Groenlandia e su ulteriori partnership con questo paese dal potenziale enorme e con un popolo resiliente e magnifico. Ecco il contesto del nostro viaggio”, ha aggiunto il senatore indipendente Angus King.