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Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: “Così è più attuale”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: “Così è più attuale”

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(Adnkronos) – “È stata una mia scelta”. Così Delia, intercettata dai cronisti nel backstage del concertone, spiega la decisione di modificare il testo di “Bella Ciao” durante la sua esibizione sul palco del Primo Maggio a Roma, sostituendo la parola “partigiano” con “essere umano”. 

“Io penso che fare questo cambio non sia non prendere una posizione, bensì allargare un po’”, spiega l’artista siciliana. “Dato tutto ciò che sta succedendo in questi giorni, purtroppo la guerra, la parola ‘essere umano’ fa capire che non è una cosa che riguarda soltanto il passato e la Resistenza in Italia, ma qualcosa che purtroppo succede ancora oggi. E quindi per me è prendere una posizione nell’allargare questo messaggio al mondo”, conclude. 

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