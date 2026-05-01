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Delia canta ‘Bella Ciao’ al Concertone ma ‘cancella’ partigiano: è polemica
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Delia canta ‘Bella Ciao’ al Concertone ma ‘cancella’ partigiano: è polemica

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(Adnkronos) – Delia, sul palco del Concertone di Roma in piazza San Giovanni in Laterano, canta ‘Bella Ciao’. “Questa è una canzone che parla di libertà e noi dobbiamo continuare a cantarla finché ci sarà qualcuno che si arroga il diritto di decidere chi deve vivere e chi morire”, ha detto l’artista al termine della sua esibizione. Nella sua interpretazione, però, l’artista ha modificato una parola chiave del testo. La cantante siciliana in un passaggio ha sostituito il termine “partigiano” con “essere umano”. “E questo è il cuore di un essere umano”, ha cantato l’artista e la scelta non è passata inosservata: sui social, critiche e polemiche per la variazione che, secondo molti utenti, snatura il testo e ne cancella in parte il significato. 

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